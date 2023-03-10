تسلسل زمني لأبرز العمليات الفلسطينية التي وقعت داخل إسرائيل

عملية تل أبيب تعيد إلى الواجهة عمليات مماثلة نفذها فلسطينيون في مناطق عدة داخل إسرائيل، واستغل منفذوها ثغرات أمنية.. التقرير يستعرض أبرزها.