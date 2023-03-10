بريطانيا تعاني نقصا حادا في الخضروات والفواكه الطازجة

تعاني بريطانيا نقصا حادا في الخضروات، وعلى رأسها الطماطم والخيار والفلفل، وتعزو الحكومة السبب إلى التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية التي أثرت على واردات الدولة من تلك المنتجات.