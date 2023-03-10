استولت عليها في أوكرانيا.. لماذا أرسلت روسيا لإيران أسلحة ومعدات غربية؟

نقلت “سي إن إن” -عمن سمتها مصادر مطلعة- أن روسيا أرسلت لإيران أسلحة ومعدات أميركية وغربية استولت عليها في أوكرانيا، ومنها أنظمة “جافلين” و”ستينغر”.