أفغانستان.. كاميرا الجزيرة ترصد عن قرب أوضاع النازحين في مخيم بولي شينا

في أفغانستان، يشكو النازحون في مخيم بولي شينا (شرقي العاصمة كابل) من عدم وصول أي مساعدات إنسانية منذ بداية فصل الشتاء، علما أن هذا المخيم تعيش فيه نحو 270 عائلة.