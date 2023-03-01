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حزن وتأثر بوفاة أشهر بائع ورد في الجزائر
الورد حزين في الجزائر بعد رحيل منسقه وراعيه العم محمد بوعكاز. التقرير تابع تفاعلات عشاق الورود في شارع العربي بن مهيدي، الشهير في العاصمة الجزائر.
1/3/2023
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