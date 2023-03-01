الحصاد (2023/2/28)

تناولت ليلى الشيخلي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ مشهد التصعيد في الضفة يثير مزيدا من ردود الفعل ـ باخموت على أبواب الحسم ـ مسؤولون أميركيون يتهمون شركة صينية بدعم مليشيا فاغنر بصور أقمار اصطناع