أزمة اقتصادية تؤثر على قطاعات الإنتاج في باكستان

تستمر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان في التأثير على حياة الناس اليومية، فمع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، تكدّست آلاف الحاويات الخاصة بنقل البضائع في الموانئ، وهو ما يهدد بكساد عام.