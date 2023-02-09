ماذا قالت الصحف العالمية عن كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا؟

تواصل الصحافة العالمية تغطية كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 16 ألفا وخلفت عشرات آلاف المصابين، وفي التقرير التالي جولة على ما ورد في عدد من الصحف.