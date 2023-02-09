فرق الإنقاذ تسابق الزمن في غازي عنتاب بحثا عن ناجين من الزلزال

تسابق فرق الإنقاذ في حي الإبراهملي وسط ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا الزمن لإنقاذ أكبر عدد من الناجين. الجزيرة تتابع عمليات الإنقاذ واللحظات العصيبة التي يعيشها أهالي المفقودين.