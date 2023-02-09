صور أقمار صناعية.. تركيا قبل الزلزال وبعده

أظهرت مشاهد ملتقطة بأقمار صناعية مدنا تركية عدة قبل وقوع الزلزال وبعده، وأظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بالعديد من المنازل في المدن التركية المتضررة.