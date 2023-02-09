ما أبرز صفات الأبنية المقاومة للزلازل؟

أعاد الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق من تركيا وسوريا الحديث عن أهمية تصميم المباني المقاومة للزلازل في المناطق التي تعتبر ذات نشاط زلزالي كبير، إذ يراعى في تلك المباني مدى قدرتها على امتصاص الطاقة..