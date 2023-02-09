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انتهاء عمليات البحث في أحد المواقع المتضررة من الزلزال ببلدة عزمارين
تمكن فريق الإنقاذ في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة عزمارين قرب الحدود السورية التركية من انتشال 20 شخصا من تحت أنقاض بناءين دمرهما الزلزال بشكل كامل.
9/2/2023
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