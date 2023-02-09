النشرة الاقتصادية (2023/2/9)

استأنفت تركيا ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان النفطي على البحر المتوسط في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، جاء ذلك بعد أن أوقفت الشركة الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب “بوتاش” ضخ النفط العراقي..