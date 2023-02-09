الحصاد (2023/2/8)

تابعت سلمى الجمل في الحصاد (2023/2/8) المواضيع التالية: – جهود مستمرة في سوريا لإنقاذ العالقين والبحث عن ناجين تحت الأنقاض. – الأمم المتحدة تقول إن مساعداتها تنتظر دخول مناطق شمال غربي سوريا.