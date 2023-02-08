مشهد مأساوي.. دمار شبه كامل في كهرمان مرعش وفرق إنقاذ دولية تسارع الزمن

أفاد مراسل الجزيرة في مدينة كهرمان مرعش المنكوبة التي دمر زلزال تركيا أغلب بناياتها؛ بأنها أصبحت في حالة دمار شبه كامل، ونقل آثار الدمار الذي خلفه الزلزال.