فرق تطوعية تنشئ نقاط إيواء مؤقتة في مدينة إعزاز بسوريا

أنشأت الفرق التطوعية عددا من نقاط الإيواء المؤقت في مدينة إعزاز بريف حلب. ونقلت كاميرا الجزيرة مشاهد لخيمتين تضمان نحو 150 عائلة لإيواء النساء والأطفال.