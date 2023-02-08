زلزال تركيا.. تواصل البحث عن ناجين في مواقع الانهيارات

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد تأكيد الأهالي سماع أصوات من تحت الركام. من أمام إحدى البنايات وسط كهرمان مرعش رصدت كاميرا الجزيرة عمليات البحث.