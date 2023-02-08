الحصاد (2023/1/7)

تناول جلال شهدا في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ عدد قتلى الزلزال في تركيا يقترب من 6 آلاف وعدد الجرحى يتجاوز 30 ألفا.. أنقرة تقول إن الزلزال ضرب مساحة تبلغ 110 كيلومترات. ـ عدد قتلى الزلزال في عموم