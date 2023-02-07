مدمرة وقاتلة.. تعرف على أشد زلازل منطقة الشرق الأوسط خلال عقود

يعيد زلزال جنوب شرق تركيا صباح اليوم إلى الذاكرة سلسلة طويلة من الزلازل المدمرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة.