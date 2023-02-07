ما مقياس ريختر؟

ارتبط اسم ريختر على الدوام بالزلازل؛ فدرجاته تحدد حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال. فما مقياس ريختر؟ وكيف يقيس قوة الزلزال؟ وما الفرق بين درجة وأخرى على ذلك المقياس؟