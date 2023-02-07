ما التداعيات التي عصفت بالاقتصاد التركي جراء الزلزال؟

مُنيت تركيا بأسوأ زلزال يعصف بها على مدى قرن من الزمان، وإلى جانب التداعيات الإنسانية المأسوية للزلزال بدأت ارتداداته المباشرة تشمل بعض القطاعات الاقتصادية.