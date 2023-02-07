زلزال سوريا وتركيا.. كيف تنتهي الحياة في رمشة عين؟

بدا الفجر الكابوسي لزلزال تركيا وسوريا مخبرا حيا للأسئلة الكبرى، حيث ارتجت الأرض وارتجفت أوصالها لتفيق البشرية على جدران تهوي بالساكنين وهم نيام فتقذف بهم من عالم الأحلام إلى فزع اليقظة.