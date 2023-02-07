جسور جوية ومساعدات عربية ودولية لدعم تركيا وسوريا بعد الزلازل.. إليك أبرزها

جسور جوية ومساعدات ومعدات وفرق إغاثية دعم العالم إلى تركيا وسوريا، للمساعدة في جهود الإنقاذ بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال المدمر، التقرير يستعرض أبرزها.