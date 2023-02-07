النشرة الاقتصادية (2023/1/7)

إلى جانب التداعيات الإنسانية المأسوية للزلزال الذي ضرب تركيا بدأت ارتداداته المباشرة تشمل بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد، وقد تراجع مؤشر بورصة إسطنبول في تداولات اليوم بأكثر من 8%، الأمر الذي دفع..