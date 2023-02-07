الحصاد (2023/2/6)

تابع الحصاد (2023/2/6) تفاصيل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم أمس الاثنين، حيث شهدت عدة مدن انهيار عشرات المباني جراء الزلزال العنيف، حيث فاق إجمالي عدد قتلى الزلزال 3 آلاف و600 وتم إنقاذ 7840.