مراسل الجزيرة يرصد آثار الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن عشرات المباني تهدمت فوق ساكنيها في مدينة جنديرس بريف حلب جراء الزلزال، مراسل الجزيرة يرصد لنا من مدينة جنديرس آثار الدمار الذي خلفه الزلزال.