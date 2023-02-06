كاميرا الجزيرة ترصد آثار الزلزال في مدينة حارم بريف إدلب

كارثة إنسانية ودمار واسع سببها زلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفا مئات القتلى وآلاف المصابين. في هذه التقرير مراسل الجزيرة يرصد آثار الدمار في مدينة حارم بريف إدلب.