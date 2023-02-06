سوء الأوضاع المناخية يفاقم معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

يشهد لبنان رياحا قطبيّة وتساقطا للثلوج على المناطق الجبلية، وهو ما فاقممعاناة اللاجئين السوريين في تلك المناطق، وقد قلصت منظمات دولية مساعداتها للاجئين بسبب نقص التمويل..