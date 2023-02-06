"تشات جي بي تي" يتميز بقدرة فائقة وفورية في شرح المفاهيم

يحظى برنامج المحادثة الآلي الذي أطلق عليه اسم “تشات جي بي تي” حاليا بمساحة واسعة من النقاش على الساحة التكنولوجية والأكاديمية والثقافية، فما قدرات هذا البرنامج؟