بعضها كان مدمرا.. تاريخ الزلازل في تركيا

لتركيا تاريخ طويل مع الزلازل وبعضها كان مدمرا وخلّف وراءه أعدادا مرتفعة من القتلى والمصابين، إضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة، التقرير يستعرض تاريخ الزلازل في تركيا.