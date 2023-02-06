الحصاد (2023/1/5)

تناول عثمان آي فرح في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في إجراء هو الأول من نوعه منذ سنوات.. الحكومة الإسرائيلية تصدق على إقامة بلدة جديدة في غلاف غزة. ـ معارك ضارية في الشرق الأوكراني.. وزيلينسكي..