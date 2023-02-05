ليبيا.. مهرجان غدامس للتسوق والاحتفاء بالتاريخ

يحتفل الليبيون بمهرجان أيام غدامس للتسوق والتراث، من خلال مشاركة المواطنين من عديد المناطق. كما يتضمن المهرجان معارض للتراث والفنون وسباقات للخيل.