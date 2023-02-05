كينيا.. مواقد تعمل بالطاقة الشمسية للناجين من السرطان

يبحث أهالي المتعافين من داء السرطان، خاصة في عدد من الدول الفقيرة، في كيفية تحسين حياتهم، كإدخال مواقد تعمل بالطاقة الشمسية في كينيا.