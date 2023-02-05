تراجع زراعة القمح في مشروع الجزيرة بالسودان

انحسرت المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم في مشروع الجزيرة وسط السودان إلى الربع تقريبا بسبب إحجام كثير من المزارعين عن زراعته. وتكبد المزارعون خسائر العام الماضي بعد امتناع الدولة عن شرائه.