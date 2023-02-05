انتشار المخدرات يبعث على القلق في السودان

تفشى استعمال المخدرات باختلاف أنواعها في السودان على نحو يبعث على القلق، وأصبح السودان -بحكم موقعه الجغرافي- طريق عبور للمخدرات نحو دول أخرى في المنطقة.