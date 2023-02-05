النشرة الاقتصادية (2023/2/5)

قررت الولايات المتحدة والبرازيل الانضمام إلى مبادرة عالمية أطلقتها الهند لتأسيس تحالف ثلاثي يهدف إلى تعزيز الإنتاج والطلب على الوقود الحيوي كمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات. ونقلت وكالة “بلومبيرغ”..