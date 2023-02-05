أزمة الكهرباء في أفغانستان.. حقائق وأرقام

تتجدد أزمة الكهرباء في أفغانستان كل شتاء، رغم توقيعها عقدا مع أوزبكستان لتوفير الكهرباء، إلا أن الأخيرة لم توفر الكهرباء المتفق عليها بين الطرفين.