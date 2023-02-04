منطاد في سماء ملبدة بغيوم أزمات متراكمة بين واشنطن وبكين

أعلنت أميركا أنها رصدت تحركات ما قالت إنه “منطاد تجسس صيني” يحلق على ارتفاع شاهق فوق أراضي الولايات المتحدة ومواقع عسكرية حساسة.