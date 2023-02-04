دفء يصيبهم بأمراض تنفسية.. كيف يحمي الآباء أطفالهم من شدة البرد القارس؟

زاد المنخفض الجوي معاناة آلاف العائلات النازحة في شمال غربي سوريا، خاصة في المخيمات العشوائية التي تغيب فيها شبكات الصرف الصحي وتفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم.