دار خيرية لدعم مريضات السرطان في مصر

يحتفل العالم في الرابع من فبراير/شباط من كل عام باليوم العالمي للسرطان. في القاهرة، وفي بادرة خيرية، أقدمت 3 سيدات متقاعدات على إنشاء دار خيرية لاستضافة مريضات السرطان القادمات من محافظات أخرى مجانا.