"جي إل إس دي بي".. سلاح أميركي جديد يزيد مدى الضربات الأوكرانية

تتلقى كييف وعودا بالحصول على أسلحة غربية أطول مدى، إذ أعلنت فرنسا وإيطاليا تزويد كييف في الربيع بمنظومة دفاع “أرض جو” متوسطة المدى من طراز “مامبا”.