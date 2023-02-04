تعرف عليها.. محطات فاصلة في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل

يعد الاتحاد التونسي للشغل أكبر مظلة نقابية وعمالية في البلاد وأقدم الهيئات المدنية فيها، وعلى الدوام كان حضور الاتحاد السياسي فاعلا لا يستهان به.