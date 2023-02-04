بعد تخفيض الليرة اللبنانية.. تداعيات على أصحاب القروض بالدولار

تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 62 ألف ليرة. وكان المصرف المركزي رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15 ألف ليرة.