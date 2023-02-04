العراق.. قرى بالسليمانية لم تصلها الكهرباء منذ عقود

يعيش سكان أكثر من 20 قرية في محافظة السليمانية حياة شبه معزولة بسبب عدم وصول التيار الكهربائي إلى قراهم. ويعتمد بعض السكان على طرق بدائية في إنارة منازلهم.