الحصاد (2023/2/3)

تابع محمد كريشان في الحصاد (2023/2/3) المواضيع التالية: – واشنطن تؤجل زيارة بلينكن إلى بكين قبل ساعات من مغادرته. – كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يجددون دعمهم لعضوية أوكرانيا.