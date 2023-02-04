التفاؤل يغيب عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني

يستمر الجدل الذي بدأ بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يشير إلى تعديل إيران نظام العمل في منشأة فوردو النووية دون إخبارها بذلك.