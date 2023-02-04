الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد خطاب الرئيس سعيد

دان الاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بخطاب التحريض والتخوين والتجييش من قبل الرئيس قيس سعيّد بحق الاتحاد وعدد من مكونات المجتمع التونسي.