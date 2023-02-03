على خلفية انتقادات سابقة لإسرائيل.. استبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح استبعاد النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس على خلفية انتقادات سابقة لإسرائيل.