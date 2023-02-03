الحصاد (2/2/2023)

تناولت فدى باسيل في نشرة الحصاد المواضيع الآتية: ـ بعد الكشف عن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الخرطوم، الخارجية السودانية تقول إن اتفاقا أُقر بالمضي قدما في تطبيع العلاقات.