اكتشاف ورشة تحنيط مع مجموعة من الفخار يزيد عمرها على 2500 عام

استندت دراسة لباحثين نشرت في مجلة “نيتشر” (Nature) إلى اكتشاف أثري نادر وهو ورشة تحنيط مع مجموعة من الفخار يزيد عمرها على 2500 عام.